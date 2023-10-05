Унаи Эмери: Когда у нас не было ВАР, было много ошибок

Главный тренеррассказал о пользе VAR, заявив, что до этого нововведения в футболе было больше ошибок, чем сейчас.

«Раньше, когда у нас не было ВАР, было много ошибок — больше, чем сейчас. Сейчас я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. Это всего лишь несколько небольших ошибок.

Конечно, в матче "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" была серьезная ошибка, но мы должны смириться, потому что раньше, без ВАР, их было гораздо больше.

Я послушал разговор между судьями, потому что это популярная тема, и они были обеспокоены своей ошибкой, но не смогли среагировать, потому что игра уже возобновилась. Это ошибка. Я принимаю это. Конечно, "Ливерпулю" будет сложнее это сделать.

Юргену (Клоппу) тоже будет сложнее, но я принимаю это. Я знаю, что до появления ВАР ошибок было больше, чем сейчас. Но нужно принять это, как и раньше, когда происходила ошибка. Так что нет, (переигровки не должно быть). Нужно принять это, как раньше, когда у нас не было ВАР», — сказал Эмери Mirror.

Напомним, что в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) судья допустил ошибку, отменив чистый гол игрока «мерсисайцев» Луиса Диаса.