22:00Рома — СерветтОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рома»«Рома» — «Серветт». Онлайн
  • 21:58
    • «Аякс» сыграл вничью с АЕКом, а «Марсель» упустил победу в матче с «Брайтоном» в ЛЕ
  • 21:40
    • «Заря» одолела «Брейдаблик», «Гент» взял верх над «Маккаби» в Лиге конференций
  • 21:18
    • «Ливерпуль» — «Юнион»: стартовые составы команд
  • 17:18
    • «Ювентус» не захотел выплачивать долг Роналду по зарплате
    Все новости спорта

    Унаи Эмери: Когда у нас не было ВАР, было много ошибок

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Астон Вилла
    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассказал о пользе VAR, заявив, что до этого нововведения в футболе было больше ошибок, чем сейчас.

    Унаи Эмери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Эмери

    «Раньше, когда у нас не было ВАР, было много ошибок — больше, чем сейчас. Сейчас я могу смириться с некоторыми ошибками ВАР. Это всего лишь несколько небольших ошибок.

    Конечно, в матче "Ливерпуля" против "Тоттенхэма" была серьезная ошибка, но мы должны смириться, потому что раньше, без ВАР, их было гораздо больше.

    Я послушал разговор между судьями, потому что это популярная тема, и они были обеспокоены своей ошибкой, но не смогли среагировать, потому что игра уже возобновилась. Это ошибка. Я принимаю это. Конечно, "Ливерпулю" будет сложнее это сделать.

  • Что смотреть в октябре: Эль-Класико, «Милан» — «Ювентус», манчестерское дерби
  • Лучшие матчи топовых европейских турниров, которые пройдут в октябре
  • Сегодня

    • Юргену (Клоппу) тоже будет сложнее, но я принимаю это. Я знаю, что до появления ВАР ошибок было больше, чем сейчас. Но нужно принять это, как и раньше, когда происходила ошибка. Так что нет, (переигровки не должно быть). Нужно принять это, как раньше, когда у нас не было ВАР», — сказал Эмери Mirror.

    Напомним, что в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) судья допустил ошибку, отменив чистый гол игрока «мерсисайцев» Луиса Диаса.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Пражская «Славия» уверенно переиграет «Шериф»
  • «Славия» Прага — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Рома» обыграет «Серветт», но... пропустит?!
  • «Рома» — «Серветт». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Зриньски
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лечче — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Атлетик — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры