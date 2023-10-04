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    Сандерленд — Уотфорд: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.10.2023 в 21:45 начнется матч в английском Чемпионшипе Сандерленд — Уотфорд

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Сандерленд Уотфорд
    Сандерленд и Уотфорд начнут матч в 21:45 в английском Чемпионшипе, 04.10.2023.

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    Последний матч между собой: Сандерленд — Уотфорд 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сандерленд»).

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