«Мы играли лучше соперника». Ивич — о победе «Краснодара» в матче с «Пари НН»

Главный тренероценил игру команды в матче 5-го тура группового этапа Кубка России с(3:0).

«Важная победа. Мы её заслужили, играли лучше соперника. Использовали многих футболистов, которые не принимали участие в последних матчах. Конечно, мы способны быть лучше и хотим быть лучше.

Но, прежде всего, задачей в этой игре было взять три очка и задействовать ребят, которые не так часто использовались в предыдущих матчах, дать им игровое время. Если принять во внимание, что многие из них не играли 15 дней, то мы можем быть довольны.

Как оценю игру Арутюняна и Эктова? Я доволен ими обоими. Арутюнян отыграл все матчи в Кубке, это молодой игрок, который усердно работает. Это умный футболист, выступающий за национальную сборную, что очень важно для клуба. Его игра, его отношение к матчам — на фантастическом уровне.

Если говорить об Эктове, то он тоже здорово работает, это очень умный, спокойный парень. Он ждёт своего шанса, играет, и каждый раз, когда выходит на поле, показывает свой максимум», — сказал Ивич во время послематчевой пресс-конференции.

После победы над «Пари НН» «Краснодар» занимает 3-е место в своей группе Кубка России с 8-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ивича сыграют 7-го октября с «Ростовом».