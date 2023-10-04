«Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 3:0 (1:0)

В пятом туре группового этапа Кубка Россиина своем поле обыгралсо счетом 3:0 и обеспечил себе выход в следующий раунд.

Счет открыл на 33-й минуте полузащитник Ильзат Ахметов, нечасто последнее время выходящий в основе.

В середине второго тайма молодой 19-летний центральный защитник Георгий Арутюнян удвоил преимущество своей команды. Это его первый гол за «Краснодар».

Уже в добавленное время прима нападения хозяев Джон Кордоба поставил точку в матче, отличившись с передачи Кади Боржеса.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Краснодар — Пари НН 3:0 Голы: 1:0 Ильзат Ахметов (33'), 2:0 Георгий Арутюнян (62'), 3:0 Джон Кордоба (90+7') Краснодар: Станислав Агкацев, Георгий Арутюнян, Хуниор Алонсо, Александр Эктов, Сергей Петров, Ильзат Ахметов, Александр Черников, Михайло Баньяц, Мозес Кобнан, Александр Кокшаров, Олакунле Олусегун Пари НН: Иван Кукушкин, Никита Каккоев, Николай Толстопятов, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Александр Мухин, Максим Шнапцев, Эссьен Эдедем, Илья Жигулёв, Kutateladze N., Kukharchuk I. Предупреждения: Виктор Александров (22'), Никита Каккоев (47'), Yuran S. (84')

После этой команды у команды Владимира Ивича стало 8 очков, она идет на третьем месте в группе D. Подопечные Сергею Юрана потеряли шансы пройти в плей-офф, у них осталось два очка.