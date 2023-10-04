начнут матч в 19:45 в группе E Лиги чемпионов, 04.10.2023.

Последний матч между собой: Фейеноорд — Атлетико 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Фейеноорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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