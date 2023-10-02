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    Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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    Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в «Спартак».

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    «Я в "Спартаке"? Никакого отношения к этому клубу сейчас не имею. Всё, не хочу больше ничего говорить или комментировать», — приводит слова Карпина «Советский спорт».

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    • Ранее сообщалось о том, что Валерий Карпин или Станислав Черчесов могут возглавить «Спартак», если боссы «красно-белых» решат уволить Гильермо Абаскаля.

    Карпин работает главным тренером в «Ростове» с 2017-го года. В прошлом сезоне ростовчане под руководством специалиста заняли 4-е место в таблице РПЛ. С 2021 года Карпин стал совмещать посты в «Ростове» и сборной России.

    После 10-и туров нынешнего сезона РПЛ ростовчане занимают 12-е место в таблице с 10-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Карпина сыграют с «Локомотивом» в рамках группового этапа Кубка России. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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