В «Роме» сообщили о том, что Дибала не сыграет за «Рому» в матче с «Серветтом»

Главный тренерзаявил, что не будет использовать нападающего командыв матче группового этапа Лиги чемпионов с

«Дибала не будет играть в четверг, он сегодня достиг предела. Если бы он сказал мне, что не сможет выйти на поле, то я бы не стал его использовать, но он сказал мне обратное.

Если бы мы не выиграли сегодня, Колизей бы взорвался, поэтому мне пришлось рискнуть, но в четверг я решил, что он не будет играть», — цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, что в последнем туре Серии А «Рома» обыграла «Фрозиноне» (2:0). Матч между подопечными Моуринью и «Серветтом» состоится 5-го октября в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне Дибала провел 6 матчей за «Рому», забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.