начнут матч в 13:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 01.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Торпедо» — «Ленинградец» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Торпедо»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Торпедо — Ленинградец.

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