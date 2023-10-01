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    Сможет ли «Торпедо» дожать петербуржцев?

    «Торпедо» — «Ленинградец». Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, Первая лига, 1 октября 2023 года

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    Егор Бабурин
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Ленинградцем» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 1 октября, начало — в 13:00 мск. «Торпедо» — «Ленинградец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 01 Октября 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 13:00 Ленинградец Ленинградец
  • Россия. ФНЛ
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    «Торпедо»

    Эта команда пока не особо блещет в текущем первенстве. «Торпедо» занимает 6 место в таблице, выиграв лишь в 5 матчах из одиннадцати.

    Автозаводцы должны полноценно вернуться вожделенную гонку за возвращение в РПЛ. Правда, забивает команда Пепа Клотета с натугой — всего 10 голов в 11 матчах.

    Коэффициенты матча Торпедо — Ленинградец

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  • 1.753.555.00Бонус$9500
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    В предыдущем туре первенства торпедовцы проиграли. Москвичи на выезде минимально уступили КАМАЗу.

    Прогнозы на ФНЛ

    А вот после того «Торпедо» еще и вылетело из Кубка России. В серии пенальти москвичи уступили «Уфе».

    «Торпедо» наверняка постарается продолжить свой подъем в таблице. Состав у команды, по меркам первой лиги, очень сильный.

    «Ленинградец»

    Эта команда начала сезон неплохо, но уже скатилась в опасную зону. «Ленинградец» сейчас пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

    А вот с реализацией у команды имеются явные сложности. В 11 матчах игроки «Ленинградца» настреляли всего 7 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок первенства команда провела неудачно. «Ленинградец» уступил «Химкам» со счетом 1:2.

    После того команда Сергея Кирьякова вылетела еще из Кубка. Минимальное поражение в Набережных Челнах заставит питерцев сконцентрироваться лишь на выступлениях в первом дивизионе.

    И уж точно «Ленинградец» постарается зацепиться за очки. Тем паче, соперник, несмотря на свой статус, не блещет стабильностью результатов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 4.73, ничья оценена — в 3.45.

    Хозяева по игре смотрятся сильнее «Ленинградца», к тому же мотивированы подняться в группу лидеров.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.14. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.24.

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    «Торпедо» — «Ленинградец»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 01.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» дожать петербуржцев?
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