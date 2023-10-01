«Бетис» — «Валенсия»: счет матча 3:0, обзор голов

Авторами точных ударов стали Ассане Диао, Марк Рока и Абде Эззалзули.
Футбол. Испания. Примера
Бетис — Валенсия 3:0
Голы: 1:0 Assane Diao (41'), 2:0 Марк Рока (52'), 3:0 Abde Ezzalzouli (85') Бетис: Клаудио Браво, Эктор Бельерин, Херман Песселья, Марк Бартра (Шади Риад, 46'), Хуан Миранда, Родригес Гидо (Sergi Altimira, 88'), Марк Рока, Родриго Эрнандес, Иско (Вилльям Карвалью, 62'), Айосе Перес (Борха Иглесиас, 72'), Assane Diao (Abde Ezzalzouli, 72') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Андре Алмейда (Уго Гильямон, 68'), Дженк Озкачар, Муктар Дьякаби, Кристьян Москера, Габриэл Паулиста, Фран Перес (Mario Dominguez Franco, 78'), Хави Герра Морено, Пепелу (Уго Гонсалес, 86'), Роман Яремчук (Уго Дуро, 46'), Pablo Gozalbez (Диего Лопес Ногероль, 46') Предупреждения: Айосе Перес (11'), Дженк Озкачар (40'), Габриэл Паулиста (43'), Херман Песселья (90')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Бетис» (12 очков) поднялся на седьмое место, «Валенсия» (10 баллов) осталась на девятой строчке.