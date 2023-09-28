начнут матч в 22:30 в Ла Лиге, 28.09.2023.

Последний матч между собой: Атлетико — Осасуна 3:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 2.09 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Осасуна»).

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