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    Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?

    «Осасуна — Атлетико» Мадрид. Ставка (к. 2.09) и прогноз на чемпионат Испании 28 сентября 2023 года

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    Антуан Гризманн
    Мадридский «Атлетико» сыграет против «Осасуны» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 сентября, начало — в 22:30 мск. «Осасуна — Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2023 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Осасуна»

    «Осасуна» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании после шести сыгранных матчей, в которых набрала семь очков.

    Текущий месяц пока что сложно назвать успешным для клуба из Памплоны, который ни разу не выиграл в трех предыдущих матчах.

    Коэффициенты матча Осасуна — Атлетико

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    После поражений от «Барселоны» и «Хетафе» команда Хагобы Аррасате сыграла вничью с «Севильей» (0:0).

    И еще один интересный момент: до сих пор «Осасуна» выигрывала только на выезде — у «Сельты» и «Валенсии».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Возможно, это связано с тем, что ранее «Осасуне» пришлось играть на своем поле не только против «Севильи», но и с «Барсой» и «Атлетиком». У этих соперников всегда непросто отбирать очки.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тем временем находится на пятой строчке, набрав в пяти матчах десять очков.

    «Матрасники» отправились с Памплону после шикарной победы над «Реалом» — 3:1.

    На этот раз «Атлетико» просто нокаутировал своего главного врага. Одним из лучших в этой игре был Альваро Мората, ставший автором дубля. Еще один мяч забил Антуан Гризманн.

    Интересно, что перед этим «Атлетико» без шансов уступила на выезде «Валенсии» (0:3), а также упустил победу в гостевом матче с «Лацио» (1:1) в Лиге чемпионов.

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    • Но в целом «Атлетико», конечно, выглядит очень солидно. И важно понимать, что недавний триумф в дерби очень важен для команды Диего Симеоне в психологическом плане — теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что они готовы к борьбе за титул.

    Прогноз и ставка

    На «Осасуну» в этом матче можно поставить за 3.60, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Атлетико» — за 2.09.

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    «Атлетико» сейчас на кураже, и в таком состоянии банда Симеоне будет еще долго. Эффект от победы над «Реалом» будет очень заметным и мощным.

    Ставка — победа «Атлетико» за 2.09.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Атлетико» в обоих таймах за 3.40.

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    «Осасуна — Атлетико» Мадрид: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 28.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Атлетико» выиграть на поле «Осасуны»?
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