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    Источник: ФИФА приняла сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» по бонусам за Малкома

    Футбол
    Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила иск испанской «Барселоны» по поводу бонусов, прописанных в контракте Малкома при трансфере в «Зенит», сообщает «Матч ТВ».

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    В соглашении между питерским и каталонским клубами присутствовал пункт о выплате дополнительного бонуса «Барселоне» в случае попадания «Зенита» в Лигу чемпионов сезона 2022/23. Российский клуб выиграл золотые медали и должен был стартовать в еврокубках, но был отстранен от участия в турнире.

    «Барселона» все равно продолжила оспаривать это решение и требовать бонус, она подала иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд. Но после рассмотрения он был отклонен инстанциями, «Зенит» в итоге не должен ничего выплачивать.

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