Источник: ФИФА приняла сторону «Зенита» в споре с «Барселоной» по бонусам за Малкома

Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила иск испанскойпо поводу бонусов, прописанных в контрактепри трансфере в сообщает «Матч ТВ».

В соглашении между питерским и каталонским клубами присутствовал пункт о выплате дополнительного бонуса «Барселоне» в случае попадания «Зенита» в Лигу чемпионов сезона 2022/23. Российский клуб выиграл золотые медали и должен был стартовать в еврокубках, но был отстранен от участия в турнире.

«Барселона» все равно продолжила оспаривать это решение и требовать бонус, она подала иск в ФИФА и Спортивный арбитражный суд. Но после рассмотрения он был отклонен инстанциями, «Зенит» в итоге не должен ничего выплачивать.