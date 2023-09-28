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    Доннарумма: Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией

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    Голкипер ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, чего хотел бы добиться в футболе.

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    «Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.

    Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу это сделать, я буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной.

    Золотой мяч? Я уже выиграл трофей Яшина, это непросто. Но мечтать приятно: я приложу все усилия, и кто знает (что произойдет)», — сказал Доннарумма CalcioMercato.

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    • В нынешнем сезоне Доннарумма провел 6 матчей за ПСЖ, в 4-х из которых сыграл на ноль. Напомним, что в прошлом сезоне парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

    В следующем матче ПСЖ сыграет с «Клермоном» 30-го сентября.

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