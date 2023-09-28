Доннарумма: Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией

Голкипери сборной Италиирассказал о том, чего хотел бы добиться в футболе.

«Я хочу выиграть как можно больше, как с клубом, так и со сборной.

Моя мечта — выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом мира с Италией. Надеюсь, однажды я смогу это сделать, я буду стараться изо всех сил. Это было бы вершиной.

Золотой мяч? Я уже выиграл трофей Яшина, это непросто. Но мечтать приятно: я приложу все усилия, и кто знает (что произойдет)», — сказал Доннарумма CalcioMercato.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел 6 матчей за ПСЖ, в 4-х из которых сыграл на ноль. Напомним, что в прошлом сезоне парижане вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

В следующем матче ПСЖ сыграет с «Клермоном» 30-го сентября.