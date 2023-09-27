Семин: Лобановский по праву вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

Знаменитый советский тренерзаслуженно находится в десятке лучших тренеров, считает, работавший с «Локомотивом» и сборной Россией.

«Без сомнений, Лобановский заслуженно попал в топ рейтинга лучших тренеров в истории футбола. Он большая история. В своё время именно Лобановский дал направление советской тренерской школе. Он уделял особое внимание физической готовности игроков к матчам. К нему на тренировки приезжало огромное количество иностранцев.

Конечно, Лобановский — выдающийся тренер. Он выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок, являлся неоднократным чемпионом страны. Возможно, он занял десятую строчку, потому что с национальной сборной Советского Союза не смог выиграть чемпионат Европы, Олимпиаду. Но, несмотря на это, он всё равно великий тренер», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

Валерий Лобановский — знаменитый советский и украинский тренер, работавший с «Днепром», «Динамо» Киевом, сборной СССР, сборной Украины. В 1988 году он вывел сборную СССР в финал чемпионата Европы, а с киевским «Динамо» выиграл в 1986 году Кубок Кубков и дошел до полуфинала Кубка чемпионов в сезоне 1998/99.