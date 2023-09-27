ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен Диаш и Джон СтоунзСтоунз, Диаш, Ким Мин Чжэ и еще семь лучших центральных защитников мира
  • 17:07
    • Шевченко победил ван де Зандсхулпа на старте турнира в Астане
    Все новости спорта

    Семин: Лобановский по праву вошел в топ-10 лучших тренеров в истории футбола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Динамо Киев Футбол Украины Лига чемпионов
    Знаменитый советский тренер Валерий Лобановский заслуженно находится в десятке лучших тренеров, считает Юрий Семин, работавший с «Локомотивом» и сборной Россией.

    Валерий Лобановский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Лобановский

    «Без сомнений, Лобановский заслуженно попал в топ рейтинга лучших тренеров в истории футбола. Он большая история. В своё время именно Лобановский дал направление советской тренерской школе. Он уделял особое внимание физической готовности игроков к матчам. К нему на тренировки приезжало огромное количество иностранцев.

    Конечно, Лобановский — выдающийся тренер. Он выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок, являлся неоднократным чемпионом страны. Возможно, он занял десятую строчку, потому что с национальной сборной Советского Союза не смог выиграть чемпионат Европы, Олимпиаду. Но, несмотря на это, он всё равно великий тренер», — приводит слова Сёмина «РИА Новости».

  • Маслов и Лобановский — в топ-100 лучших тренеров по версии FourFourTwo
  • Читайте по теме

    • Валерий Лобановский — знаменитый советский и украинский тренер, работавший с «Днепром», «Динамо» Киевом, сборной СССР, сборной Украины. В 1988 году он вывел сборную СССР в финал чемпионата Европы, а с киевским «Динамо» выиграл в 1986 году Кубок Кубков и дошел до полуфинала Кубка чемпионов в сезоне 1998/99.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли команда Гвардиолы прихлопнуть «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
  • «Милан» всухую выиграет у «Кальяри»
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.63
    •
  • Сорвет ли «Реал» злость на «Лас-Пальмасе»?
  • «Реал» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Реал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Наполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры