РФС в ближайшее время обсудит с УЕФА условия участия сборных России U17 в международных матчах

В Российском футбольном союзе () прокомментировал решениедопустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА разрешил допустить сборные России до 17 лет до международных турниров в нейтральном статусе.

«Допуск российских юниорских сборных — важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам.

В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодёжных сборных команд к официальным международным соревнованиям», — сказали «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, сообщалось, что сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024.