«Реал» — «Лас-Пальмас»: счет матча 2:0, обзор голов

Авторами забитых мячей стали Браим Диас и Хоселу.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Лас-Пальмас 2:0
Голы: 1:0 Браим Диас (45 + 3'), 2:0 Хоселу (54') Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Антонио Рюдигер, Давид Алаба (Лукас Васкес, 41'), Ферлан Менди (Франсиско Гарсия, 76'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 77'), Браим Диас (Даниель Себальос, 57'), Хоселу (Винисиус Жуниор, 57'), Родриго Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Дэйли Синкгравен (Серхи Кардона, 46'), Эрик Курбело, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Хулиан Араухо, Хонатан Виера (Maximo Perrone, 77'), Оменук Мфулю (Кирьян Родригес, 46'), Хавьер Муньос (Энзо Луаодис, 77'), Сори Каба (Marvin Park, 57'), Кристиан Эррера, Мунир Эль-Хаддади Предупреждение: Сауль Коко (79')
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» набрал 18 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Лас-Пальмас» с 5 баллами на счету располагается на 17-й строчке.