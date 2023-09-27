«КАМАЗ» победил дома «Ленинградец» в Кубке России, «Енисей» выиграл в гостях у «Луки-Энергия»

Нападающий «Енисея» Андрей Окладников Фото: globallookpress.com
В первом матче Кубка России сошлись два представителя Первой лиги — «КАМАЗ» и «Ленинградец». С минимальным счетом 1:0 победу одержала команда из Набережных Челнов.
Единственный гол на 84-й минуте забил правый защитник Валентин Пальцев. Отметим также, что лидер «КАМАЗа» Александр Гаглоев не реализовал пенальти на 41-й минуте.
Футбол. Россия. Кубок
КамАЗ — Ленинградец 1:0
Гол: 1:0 Валентин Пальцев (84') КамАЗ: Алексей Смирнов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Руслан Куль, Руслан Мамишов, Роман Защепкин, Григорий Борисенко, Александр Щербатюк, Fartuna B., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Ленинградец: Владислав Микушин, Zaytsev A., Bulygin I., Gorulev V., Ilyin S., Kaptilov V., Markin M., Nikolaev S., Shepelev V., Sokolov D., Zhironkin V. Предупреждения: Владислав Микушин (40'), Bulygin I. (66'), Gyurdzhan A. (75')
В параллельной игре «Енисей» смог одержать победу 2:1 над «Луки-Энергия», уступая в начале второго тайма со счетом 0:1. Голы в составе команды Эдуарда Штейнбрехера забивали нападающие Андрей Окладников и Иракли Логуа. У хозяев единственный мяч на счету Даниила Шабалина.
Футбол. Россия. Кубок
Луки-Энергия — Енисей 1:2
Голы: 1:0 Shabalin D. (55'), 1:1 Андрей Окладников (58'), 1:2 Ираклий Логуа (60') Луки-Энергия: Vaulin D., Bagdashkin R., Belik I., Ivanov I., Kurbanov I., Kuzmin O., Nesgovorov N., Ovsyankin I., Shabalin D., Strebtsov D., Zakharov D. Енисей: Евгений Ставер, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Никита Раздорских, Александр Канаплин, Ираклий Логуа, Андрей Окладников, Krashevskiy Y., Nemchenko A., Orlov A. Предупреждения: (42'), Виталий Стежко (45'), Orlov A. (73'), (90+5')