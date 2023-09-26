«Арсенал» вновь попытается подписать Тони

Нападающийможет продолжить карьеру в. Об этом сообщает Mirror.

Стало известно, что «Арсенал» хотел подписать Тони еще летом 2022 года, но клубу помешала дисквалификация форварда на 8 месяцев от футбола из-за ставок.

Главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в том, чтобы заполучить Тони в свой состав. В ближайшее время «Арсенал» свяжется с «Брентфордом» по поводу возможного трансфера.

В прошлом сезоне Тони провел 33 матча за «Брентфорд», забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

27-го сентября «Арсенал» встретится с «Брентфордом» в рамках 1/16 финала Кубка Английской лиги. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.