Главный тренер «Арсенала» рассказал о травме Райса

Наставник лондонского «Арсенала»прокомментировал повреждение центрального полузащитника

«У него был некоторый дискомфорт в спине, и в течение первого тайма он говорил нам, что ему больно играть. Когда мы оценили его состояние в перерыве, он не смог продолжить игру, поэтому нам пришлось заменить его», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что игрок сборной Англии получил повреждение по ходу первого тайма с «Тоттенхэмом» (2:2) и был заменен в перерыве матча.

Деклан Райс является воспитанником «Челси», в 2014 году перешел в молодежную команду «Вест Хэма». За основной состав «молотобойцев» Райс играл с 2017 по 2023 год. Этим летом за рекордные 100 млн фунтов перешел в «Арсенал».