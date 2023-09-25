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    Главный тренер «Арсенала» рассказал о травме Райса

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    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал повреждение центрального полузащитника Деклана Райса.

    Деклан Райс
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    Деклан Райс

    «У него был некоторый дискомфорт в спине, и в течение первого тайма он говорил нам, что ему больно играть. Когда мы оценили его состояние в перерыве, он не смог продолжить игру, поэтому нам пришлось заменить его», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

    Напомним, что игрок сборной Англии получил повреждение по ходу первого тайма с «Тоттенхэмом» (2:2) и был заменен в перерыве матча.

    Деклан Райс является воспитанником «Челси», в 2014 году перешел в молодежную команду «Вест Хэма». За основной состав «молотобойцев» Райс играл с 2017 по 2023 год. Этим летом за рекордные 100 млн фунтов перешел в «Арсенал».

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