начнут матч в 17:15 в чемпионате Испании по футболу, 24.09.2023.

Последний матч между собой: Райо Вальекано — Вильярреал 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Вильярреал»).

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