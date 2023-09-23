«Жирона» — «Мальорка»: счет матча 5:3, обзор голов

обыграла(5:3) в матче 6-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев голы забили Давид Лопес на 26-й минуте, Артем Довбик на 33-й минуте с пенальти, Иван Мартин на 37-й минуте, Янхель Эррера на 45-й и Савио на 57-й минуте.

У «Мальорки» дублем отметился Абдон Пратс, забив голы на 88-й и 90+5-й минутах встречи, а также гол забил Ведат Мурики на 4-й минуте с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Жирона — Мальорка 5:3 Голы: 0:1 Ведат Мурики (пенальти) (4'), 1:1 Давид Лопес (26'), 2:1 Артем Довбик (пенальти) (33'), 3:1 Иван Мартин (37'), 4:1 Янхель Эррера (45'), 5:1 Савио (57'), 5:2 Абдон Пратс (88'), 5:3 Абдон Пратс (90 + 5') Жирона: Пауло Гассанига, Ян Коуту, Эрик Гарсия (Хуанпе, 66'), Давид Лопес, Дейли Блинд, Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Порту Кристиан, 62'), Иван Мартин, Янхель Эррера (Валери Фернандес, 74'), Савио (Pablo Torre, 75'), Артем Довбик (Кристиан Стуани, 61') Мальорка: Ведат Мурики (Абдон Пратс, 78'), Серхи Дардер, Саму Кошта (Антонио Санчес, 78'), Мануэль Морланес (Кайл Ларин, 65'), Дани Родригес, Коста Хауме (Антонио Латорре, 65'), Сибе ван дер Хейден (Амат Ндиайе, 46'), Матия Настасич, Мартин Вальент, Пабло Маффео, Предраг Райкович Предупреждения: Саму Кошта (31'), Коста Хауме (31'), Мануэль Морланес (33'), Javier Aguirre (35'), Дани Родригес (38'), Иван Мартин (79'), Матия Настасич (90 + 1')

После этого матча «Жирона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 16-ю очками в активе. «Мальорка» — на 15-й позиции (5).