В 17:00 22.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча

Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами FC Obolon Kyiv и Верес. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «FC Obolon Kyiv» — «Верес». Коэффициент ставки — 2.60.

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры FC Obolon Kyiv — Верес.

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