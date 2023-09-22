«Оболонь»
Киевляне сражаются за выживание. Команда Валерия Иващенко уже дала бой «Динамо» и «Шахтеру», так что адаптация в УПЛ проходит неплохо.
На текущий момент «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице. В 7 матчах киевляне набрали 5 очков.
В своем предыдущем поединке команда уступила. «Пивовары» пропустили единственный мяч от донецкого «Шахтера».
Главной проблемой команды Иващенко является реализация. Игроки «Оболони» настреляли всего 4 мяча.
«Оболонь» наверняка будет максимально активно атаковать. Для киевлян битва с «Вересом» лобовая, так что мотивации будет не занимать.
«Верес»
Эта команда все никак не выберется из опасной зоны. Ровенчане находятся на 15 месте, набрав 4 очка в 6 матчах.
А вот оборона команды частенько дает сбои. В 6 матчах в воротах ровенского клуба побывало 10 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Верес» в боевой встрече уступил «Кривбассу» (1:2).
А вот до того команда Сергея Лавриненко одолела ершистый «Черноморец» (3:1). И это притом, что состав «Вереса» не изобилует звездами даже местной величины.
И уж точно «Верес» постарается разжиться очками. Отсиживаться в глухой обороне гости уж точно не собираются.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оболони» предлагают — 2.60.
На викторию «Вереса» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.
«Оболонь» явно постарается добыть три очка, и уж
Наш прогноз — Победа «Оболони». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.