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    Три очка для «Оболони»?

    «Оболонь» — «Верес». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, УПЛ, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оболонь» — «Верес»
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    Валерий Иващенко
    «Оболонь» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Сентября 2023 года
    FC Obolon Kyiv
  • Украина. Премьер-лига
    •  FC Obolon Kyiv 17:00 Верес Верес
  • Ровно
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    «Оболонь»

    Киевляне сражаются за выживание. Команда Валерия Иващенко уже дала бой «Динамо» и «Шахтеру», так что адаптация в УПЛ проходит неплохо.

    На текущий момент «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице. В 7 матчах киевляне набрали 5 очков.

    В своем предыдущем поединке команда уступила. «Пивовары» пропустили единственный мяч от донецкого «Шахтера».

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    Главной проблемой команды Иващенко является реализация. Игроки «Оболони» настреляли всего 4 мяча.

    «Оболонь» наверняка будет максимально активно атаковать. Для киевлян битва с «Вересом» лобовая, так что мотивации будет не занимать.

    «Верес»

    Эта команда все никак не выберется из опасной зоны. Ровенчане находятся на 15 месте, набрав 4 очка в 6 матчах.

    А вот оборона команды частенько дает сбои. В 6 матчах в воротах ровенского клуба побывало 10 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Верес» в боевой встрече уступил «Кривбассу» (1:2).

    А вот до того команда Сергея Лавриненко одолела ершистый «Черноморец» (3:1). И это притом, что состав «Вереса» не изобилует звездами даже местной величины.

    И уж точно «Верес» постарается разжиться очками. Отсиживаться в глухой обороне гости уж точно не собираются.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оболони» предлагают — 2.60.

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    На викторию «Вереса» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

    «Оболонь» явно постарается добыть три очка, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Оболони». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Оболонь» — «Верес»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Оболони»?
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