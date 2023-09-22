«Оболонь» сыграет на своем поле с «Вересом» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 17:00 мск. «Оболонь» — «Верес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оболонь»

Киевляне сражаются за выживание. Команда Валерия Иващенко уже дала бой «Динамо» и «Шахтеру», так что адаптация в УПЛ проходит неплохо.

На текущий момент «Оболонь» занимает 14 место в турнирной таблице. В 7 матчах киевляне набрали 5 очков.

В своем предыдущем поединке команда уступила. «Пивовары» пропустили единственный мяч от донецкого «Шахтера».

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Главной проблемой команды Иващенко является реализация. Игроки «Оболони» настреляли всего 4 мяча.

«Оболонь» наверняка будет максимально активно атаковать. Для киевлян битва с «Вересом» лобовая, так что мотивации будет не занимать.

«Верес»

Эта команда все никак не выберется из опасной зоны. Ровенчане находятся на 15 месте, набрав 4 очка в 6 матчах.

А вот оборона команды частенько дает сбои. В 6 матчах в воротах ровенского клуба побывало 10 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Верес» в боевой встрече уступил «Кривбассу» (1:2).

А вот до того команда Сергея Лавриненко одолела ершистый «Черноморец» (3:1). И это притом, что состав «Вереса» не изобилует звездами даже местной величины.

И уж точно «Верес» постарается разжиться очками. Отсиживаться в глухой обороне гости уж точно не собираются.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Оболони» предлагают — 2.60.

На викторию «Вереса» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.30.

«Оболонь» явно постарается добыть три очка, и уж точно будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Оболони». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.