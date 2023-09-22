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    Бирмингем Сити — Куинз Парк Рейнджерс: смотреть онлайн в прямом эфире

    22.09.2023 в 22:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Бирмингем Сити — Куинз Парк Рейнджерс

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Бирмингем Куинз Парк Рейнджерс
    Бирмингем Сити и Куинз Парк Рейнджерс начнут матч в 22:00 в английском Чемпионшипе, 22.09.2023.

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    Последний матч между собой: Куинз Парк Рейнджерс — Бирмингем Сити 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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