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    В Бирмингеме будут забивать!

    «Бирмингем» — КПР. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем» — КПР
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    КПР
    «Бирмингем» сыграет на своем поле с КПР в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 22:00 мск. «Бирмингем» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Сентября 2023 года
    Бирмингем Сити
  • Бирмингем
    •  Бирмингем Сити 22:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Бирмингем»

    Эта команда относительно успешно стартовала в Чемпионшипе. «Бирмингем» в семи первых турах добыл 11 очков.

    На текущий момент «браммиз» осели на 7 месте в таблице. Вот только с реализацией у команды имеются трудности: забито всего 8 мячей.

    В предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Бирмингем» уступил «Престону» со счетом 1:2.

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    А вот до того бирмингемцы проиграли еще и «Уотфорду» (0:2). Да и вообще, «браммиз» уже подзабыли приятный вкус побед.

    «Бирмингем» наверняка постарается разжиться очками. Пора команде подниматься в пресловутую зону плей-офф!

    КПР

    Эта команда начала нынешний сезон неудачно. «Рейнджеры» на текущий момент занимают лишь 19 место в таблице.

    Вот и оборона КПР явно не блещет надежностью. В 7 поединках команда пропустила уже 12 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. КПР в родных стенах расписал мировую с «Суонси» (1:1).

    КПР до того уступил «Сандерленду» (1:3). А вот на выезде у команды складывается лучше, чем свидетельство недавняя победа над «Мидлсбро».

    И уж точно КПР будет пытаться зацепиться за очки. «Рейнджерам» необходимо выбираться из группы аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 1.92.

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    На викторию КПР дают — 4.11, ничья оценена — в 3.52.

    Обе команды явно не собираются отсиживаться в тылах, плюс способны прибавить по ходу встречи.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.64.

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    «Бирмингем» — КПР: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. В Бирмингеме будут забивать!
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