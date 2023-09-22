«Бирмингем»
Эта команда относительно успешно стартовала в Чемпионшипе. «Бирмингем» в семи первых турах добыл 11 очков.
На текущий момент «браммиз» осели на 7 месте в таблице. Вот только с реализацией у команды имеются трудности: забито всего 8 мячей.
В предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Бирмингем» уступил «Престону» со счетом 1:2.
А вот до того бирмингемцы проиграли еще и «Уотфорду» (0:2). Да и вообще, «браммиз» уже подзабыли приятный вкус побед.
«Бирмингем» наверняка постарается разжиться очками. Пора команде подниматься в пресловутую зону плей-офф!
КПР
Эта команда начала нынешний сезон неудачно. «Рейнджеры» на текущий момент занимают лишь 19 место в таблице.
Вот и оборона КПР явно не блещет надежностью. В 7 поединках команда пропустила уже 12 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. КПР в родных стенах расписал мировую с «Суонси» (1:1).
КПР до того уступил «Сандерленду» (1:3). А вот на выезде у команды складывается лучше, чем свидетельство недавняя победа над «Мидлсбро».
И уж точно КПР будет пытаться зацепиться за очки. «Рейнджерам» необходимо выбираться из группы аутсайдеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бирмингема» предлагают — 1.92.
На викторию КПР дают — 4.11, ничья оценена — в 3.52.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.13. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.64.