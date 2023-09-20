Луис Энрике: Это заслуженная победа. «ПСЖ» мог забить больше голов

Главный тренер «ПСЖ»высказался о победе над дортмундской «Боруссией» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:0).

«Мне понравилось практически все: интенсивность матча с самого начала, скорость и контроль матча на протяжении почти 75 минут. Это матч, который укрепляет наши идеи, мы все счастливы.

Мы планировали владеть мячом и очень высоко прессинговать, лишив их возможности атаковать, но в первом тайме у них было несколько моментов.

Победа была жизненно важна, но она не дает нам никаких надежд на будущее, самое главное — выиграть как можно больше матчей. Нам необходимо усилить игру в концовке матча, лучше его контролировать, но я повторяю, что сегодня был почти идеальный вечер для меня. Это заслуженная победа. Мы могли забить больше голов», — цитирует Энрике RMC Sport.

В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Ньюкаслом» 4 октября, а «Боруссия» в тот же день сыграет с «Миланом».