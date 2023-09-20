ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иван ПроведельНа все руки мастер. Проведель присоединился к клубу вратарей-бомбардиров Лиги чемпионов
  • 19:00
    • Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы
  • 17:13
    • ЦСКА по пенальти переиграл «Сочи» в Кубке России
  • 17:06
    • Команда Гончаренко победила «Локомотив» в серии пенальти
    Все новости спорта

    Арсенал Лондон — ПСВ: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.09.2023 в 22:00 начнется матч в группе B Лиги чемпионов Арсенал Лондон — ПСВ

    Футбол Лига чемпионов Арсенал ПСВ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 22:00 20.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Арсенал Лондон — ПСВ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Арсенал Лондон и ПСВ. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: ПСВ — Арсенал Лондон 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Лондон» — «ПСВ». Коэффициент ставки — 2.28.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Арсенал Лондон»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Арсенал Лондон — ПСВ.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Есть ли у «МЮ» шансы в Мюнхене?
  • «Бавария» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Миланская команда сможет увезти три очка из Сан-Себастьяна
  • «Реал Сосьедад» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Реал» не оставит шансов дебютанту
  • «Реал» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.47
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Реал — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Брага — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шериф — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч ЛАСК — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Бачка-Топола
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры