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    Как «Арсенал» вернется в Лигу чемпионов?

    «Арсенал» — ПСВ. Ставки (к. 2.28) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — ПСВ
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    «Арсенал» — фаворит матча
    «Арсенал» принимает на своем поле ПСВ в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 20 Сентября 2023 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:00 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
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    «Арсенал»

    Второе место в английской Премьер-лиге прошлого сезона позволило «Арсеналу» вернуться в Лигу чемпионов, где он не выступал больше пяти лет.

    Начали новый сезон «Канониры» с завоевания Суперкубка Англии. В поединке за этот трофей они смогли одолеть прошлогоднего чемпиона в серии пенальти, сыграв 1:1 в основное время.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ

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    В новом же чемпионате команда Микеля Артеты набрала 13 баллов в пяти играх и занимает 4-е место. Единственная потеря очков случилась с ней в домашней игре против «Фулхэма» — 2:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В восьми последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при семи победах и одной ничьей, так что он — явный фаворит матча.

    ПСВ

    Эйндховенцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», а также шотландский «Рейнджерс».

    ПСВ провел четыре матча в своем чемпионате. Во всех из них клуб победил с общей разницей мячей +12, но сразу два конкурента уступают ему лишь по дополнительным показателям.

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    • В своем последнем поединке команда не просто выиграла, на разгромила на своем поле «Неймеген», забив в его ворота четыре безответных мяча.

    В 12 последних играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при 11 победах и одной ничьей, так что у него есть не самые плохие шансы выстоять в Лондоне.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех ПСВ оценивается в 7,56, ничья — в 5,13.

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    В шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.

    Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,61, ведь хозяева — фаворит, а в шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

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    «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Как «Арсенал» вернется в Лигу чемпионов?
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