«Арсенал»
Второе место в английской Премьер-лиге прошлого сезона позволило «Арсеналу» вернуться в Лигу чемпионов, где он не выступал больше пяти лет.
Начали новый сезон «Канониры» с завоевания Суперкубка Англии. В поединке за этот трофей они смогли одолеть прошлогоднего чемпиона в серии пенальти, сыграв 1:1 в основное время.
Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ
В новом же чемпионате команда Микеля Артеты набрала 13 баллов в пяти играх и занимает 4-е место. Единственная потеря очков случилась с ней в домашней игре против «Фулхэма» — 2:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В восьми последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при семи победах и одной ничьей, так что он — явный фаворит матча.
ПСВ
Эйндховенцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», а также шотландский «Рейнджерс».
ПСВ провел четыре матча в своем чемпионате. Во всех из них клуб победил с общей разницей мячей +12, но сразу два конкурента уступают ему лишь по дополнительным показателям.
В своем последнем поединке команда не просто выиграла, на разгромила на своем поле «Неймеген», забив в его ворота четыре безответных мяча.
В 12 последних играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при 11 победах и одной ничьей, так что у него есть не самые плохие шансы выстоять в Лондоне.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех ПСВ оценивается в 7,56, ничья — в 5,13.
В шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.
Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,61, ведь хозяева — фаворит, а в шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.