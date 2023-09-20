«Арсенал» принимает на своем поле ПСВ в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — ПСВ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

Второе место в английской Премьер-лиге прошлого сезона позволило «Арсеналу» вернуться в Лигу чемпионов, где он не выступал больше пяти лет.

Начали новый сезон «Канониры» с завоевания Суперкубка Англии. В поединке за этот трофей они смогли одолеть прошлогоднего чемпиона в серии пенальти, сыграв 1:1 в основное время.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — ПСВ 1X2Новым игрокам 1.405.207.70Бонус$9500

В новом же чемпионате команда Микеля Артеты набрала 13 баллов в пяти играх и занимает 4-е место. Единственная потеря очков случилась с ней в домашней игре против «Фулхэма» — 2:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В восьми последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив не знает поражений при семи победах и одной ничьей, так что он — явный фаворит матча.

ПСВ

Эйндховенцы стартовали в квалификации Лиги чемпионов со второго раунда. Нидерландцы не заметили австрийский «Штурм», а также шотландский «Рейнджерс».

ПСВ провел четыре матча в своем чемпионате. Во всех из них клуб победил с общей разницей мячей +12, но сразу два конкурента уступают ему лишь по дополнительным показателям.

В своем последнем поединке команда не просто выиграла, на разгромила на своем поле «Неймеген», забив в его ворота четыре безответных мяча.

В 12 последних играх во всех турнирах коллектив не знает поражений при 11 победах и одной ничьей, так что у него есть не самые плохие шансы выстоять в Лондоне.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Арсенал», коэффициент на победу которого равен 1,40. Успех ПСВ оценивается в 7,56, ничья — в 5,13.

В шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,28.

Еще один вариант ставки — «Арсенал» выиграет при тотал больше 3,5 голов за 2,61, ведь хозяева — фаворит, а в шести последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.