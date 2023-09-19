Медведев прокомментировал переход Бакаева в ОАЭ

Председатель совета директоров петербургского «Зенита»рассказал подробности трансферав клуб «Аль-Вахда», играющий в чемпионате ОАЭ.

«Документы об аренде подписаны только что. Зелимхан отправляется в аренду до конца сезона без права или обязанности выкупа. Зелимхан оказывается в компании с Алланом — бывшим игроком сборной Бразилии, который когда-то стоил 60 миллионов евро и играл в "Наполи", в том числе в Лиге Чемпионов», — цитирует руководителя «Зенита» «СЭ».

Зелимхан Бакаев — воспитанник московского «Спартака». Подписал контракт с «Зенитом» летом 2022 года, но стать игроком основы так и не смог за это время. В сезоне 23/24 РПЛ он успел сыграть 4 встречи, отдал один голевой пас.