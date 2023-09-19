В «Аль-Вахде» подтвердили информацию о Бакаеве

Генеральный директор «Аль-Вахды»подтвердил, что его клуб подпишет полузащитника «Зенита»

Клуб из ОАЭ уже согласовал переход 27-летнего футболиста, сообщает Sport24 со ссылкой на Алхнайе.

Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» на правах аренды до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает стоимость Бакаева в 2,5 миллиона евро.

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В составе петербургской команды он провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

Трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.