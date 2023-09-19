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    В «Аль-Вахде» подтвердили информацию о Бакаеве

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    Генеральный директор «Аль-Вахды» Халид Алхнайе подтвердил, что его клуб подпишет полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

    Зелимхан Бакаев
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    Зелимхан Бакаев

    Клуб из ОАЭ уже согласовал переход 27-летнего футболиста, сообщает Sport24 со ссылкой на Алхнайе.

    Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» на правах аренды до лета 2024 года.

    Transfermarkt оценивает стоимость Бакаева в 2,5 миллиона евро.

    Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В составе петербургской команды он провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.

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