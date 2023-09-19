В «Аль-Вахде» подтвердили информацию о Бакаеве

Зелимхан Бакаев Фото: globallookpress.com
Клуб из ОАЭ уже согласовал переход 27-летнего футболиста, сообщает Sport24 со ссылкой на Алхнайе.
Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» на правах аренды до лета 2024 года.
Transfermarkt оценивает стоимость Бакаева в 2,5 миллиона евро.
Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. В составе петербургской команды он провел 34 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал три результативные передачи.
Трансферное окно в ОАЭ открыто до 21 сентября.