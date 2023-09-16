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    «Наполи» совершил камбэк и сыграл вничью с «Дженоа» в Серии А

    «Дженоа» — «Наполи»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Наполи» поделил очки с «Дженоа» (2:2) в матче 4-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол «Дженоа» забил на 40-й минуте встречи. Защитник «Дженоа» Маттья Бани вывел свою команду вперед.

    На 56-й минуте хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу нападающего Матео Ретеги.

    На 76-й минуте нападающий «Наполи» Джакомо Распадори сократил отставание до минимума, а форвард Маттео Политано точным ударом на 85-й минуте сравнял счет.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Наполи 2:2
    Голы: 1:0 Маттья Бани (40'), 2:0 Mateo Retegui (56'), 2:1 Джакомо Распадори (76'), 2:2 Маттео Политано (85') Дженоа: Josep Martínez, Кони де Винтер, Маттья Бани, Раду Дрэгушин, Аарон Мартин (Хоан Васкес, 90'), Стефано Сабелли (Руслан Малиновский, 74'), Милан Бадель, Кевин Стротман (Мортен Торсби, 77'), Мортен Френнруп, Альберт Гудмундссон, Mateo Retegui Наполи: Хвича Кварацхелия (Алессио Дзербин, 89'), Виктор Осимхен, Элиф Элмас (Маттео Политано, 46'), Пётр Зелиньски, Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 75'), Андре Замбо Ангисса (Джакомо Распадори, 58'), Мариу Руй (Матиас Оливера, 58'), Жуан Жесус, Лео Эстигор, Джованни Ди Лоренцо, Алекс Мерет Предупреждения: Элиф Элмас (1'), Кони де Винтер (32'), Mateo Retegui (33'), Милан Бадель (75'), Йенс-Люс Каюсте (78')

    После этого матча «Наполи» занимает 5-е место в таблице Серии А с 7-ю очками в активе. «Дженоа» — на 12-й позиции (4 балла).

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