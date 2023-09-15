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    Тухель разочарован действиями руководства «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель хотел укрепить оборонительную линию, взяв в аренду защитника «Челси» Тревора Чалобу, но руководство клуба отказала ему в этой просьбе.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    По данным Bayern & Germany, «Челси» был согласен отпустить 24-летнего Чалобу в аренду до конца сезона за € 2,5 млн без права выкупа. Но руководство «Баварии» решило, что команда не нуждается в таком усилении. Этот отказ вызвал гнев у Тухеля и он высказал боссам все, что думает об этой ситуации.

    Тревор Чалоба — воспитанник «Челси», в прошлом сезоне сыграл за команду 25 матчей, но с приходом нового главного тренера Мануэля Почеттино потерял место в стартовом составе.

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