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    Индзаги заявил, что матч с «Миланом» не станет решающим, но очень важен для болельщиков

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    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги рассказал свое мнение о предстоящем дерби с «Миланом». Игра состоится завтра, 16 сентября, в 19:00 (мск).

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Их команда впечатляет так же, как и наша. Это будет настоящая битва, которую мы хотим провести наилучшим образом. Мы все знаем, насколько важен этот матч, что он представляет для нас, для общества и для болельщиков. Ребята хорошо подготовились. Я смотрю на команды и вижу, что мы сменили двух игроков, а "Милан" — трёх-четырёх.

    Между нами нет большой разницы: это две команды, которые хорошо играют и обладают собственной идентичностью. Завтрашний матч не решающий, но все мы знаем, что он многое значит для болельщиков», — цитирует слова Индзаги журналист Альфредо Педулла.

    Симоне Индзаги сделал себя имя как тренер «Лацио», где работал с 2016 по 2021 год. Затем он возглавил «Интер», с которым в прошлом сезоне дошел до финала Лиги чемпионов и стал серебряным призером Серии А.

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