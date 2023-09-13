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    Григорян заявил, что не зациклен на работе, а живет, как ему нравится

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    Впервые после увольнения из «Кубани» Александр Григорян рассказал о своих планах на будущее и спокойном отношении к своей отставке.

    Александр Григорян
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    Александр Григорян

    «Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении.

    Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею», — рассказал Григорян в интервью Sport24.

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    • Александр Григорян — известный российский тренер, работавший со многими женскими и мужскими командами. Последним его клубом была «Кубань», выступающая в Первой лиге.

    Григорян был уволен оттуда 11 сентября из-за плохих результатов. Новым тренером краснодарского клуба стал Вадим Евсеев.

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