Григорян заявил, что не зациклен на работе, а живет, как ему нравится

Впервые после увольнения из «Кубани»рассказал о своих планах на будущее и спокойном отношении к своей отставке.

«Мое будущее? У меня не стоит такой вопрос. Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении.

Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею», — рассказал Григорян в интервью Sport24.

Александр Григорян — известный российский тренер, работавший со многими женскими и мужскими командами. Последним его клубом была «Кубань», выступающая в Первой лиге.

Григорян был уволен оттуда 11 сентября из-за плохих результатов. Новым тренером краснодарского клуба стал Вадим Евсеев.