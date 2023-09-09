Азербайджан — Бельгия: счет матча 0:1, обзор голов

Ромелу Лукаку ушел с поля без забитого гола Фото: globallookpress.com
Хозяева не смогли порадовать поклонников. Бельгийцы завоевали три очка.
Единственный мяч был забит на 38-й минуте матча. Его автором стал Янник Карраско.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
Азербайджан — Бельгия 0:1
Гол: 0:1 Янник Карраско (38') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов (Махир Эмрели, 62'), Бахлул Мустафазаде, Рахил Мамедов, Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев (Yusif Nabiyev, 85'), Эмин Махмудов, Джошгун Диниев (Филип Озобич, 84'), Aleksey Isayev (Эмил Сафаров, 62'), Ренат Дадашов (Муса Гурбанлы, 62'), Рамиль Шейдаев Бельгия: Янник Карраско (Луа Опенда, 84'), Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 66'), Жоан Бакайоко (Жереми Доку, 66'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио, 79'), Амаду Онана, Юри Тилеманс (Орел Мангала, 66'), Артур Теате, Ян Вертонген, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Коэн Кастельс Предупреждения: Рамиль Шейдаев (78'), Жереми Доку (90 + 2'), Миши Батшуайи (90 + 3')
Бельгия набрала 10 очков и догнала лидирующую Австрию, у которой столько же баллов в активе. Азербайджан (1) замыкает таблицу.