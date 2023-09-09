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    Бельгия с минимальным счетом обыграла Азербайджан

    Азербайджан — Бельгия: счет матча 0:1, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Азербайджана Сборная Бельгии
    В матче квалификации Евро-2024 сборная Азербайджана принимала команду Бельгии. Встреча прошла в Баку.

    Ромелу Лукаку ушел с поля без забитого гола
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    Ромелу Лукаку ушел с поля без забитого гола

    Хозяева не смогли порадовать поклонников. Бельгийцы завоевали три очка.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Единственный мяч был забит на 38-й минуте матча. Его автором стал Янник Карраско.

    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа F
    Азербайджан — Бельгия 0:1
    Гол: 0:1 Янник Карраско (38') Азербайджан: Шахрудин Магомедалиев, Турал Байрамов (Махир Эмрели, 62'), Бахлул Мустафазаде, Рахил Мамедов, Антон Кривоцюк, Элвин Джафаргулиев (Yusif Nabiyev, 85'), Эмин Махмудов, Джошгун Диниев (Филип Озобич, 84'), Aleksey Isayev (Эмил Сафаров, 62'), Ренат Дадашов (Муса Гурбанлы, 62'), Рамиль Шейдаев Бельгия: Янник Карраско (Луа Опенда, 84'), Ромелу Лукаку (Миши Батшуайи, 66'), Жоан Бакайоко (Жереми Доку, 66'), Леандро Троссард (Доди Лукебакио, 79'), Амаду Онана, Юри Тилеманс (Орел Мангала, 66'), Артур Теате, Ян Вертонген, Ваут Фас, Тимоти Кастань, Коэн Кастельс Предупреждения: Рамиль Шейдаев (78'), Жереми Доку (90 + 2'), Миши Батшуайи (90 + 3')

    Бельгия набрала 10 очков и догнала лидирующую Австрию, у которой столько же баллов в активе. Азербайджан (1) замыкает таблицу.

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