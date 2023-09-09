Азербайджан — Бельгия: счет матча 0:1, обзор голов

Удачный трансфер в неудачный момент. Почему новичок «Ливерпуля» Гравенберх провалился в «Баварии»

Вундеркинд из «Аякса» не сумел заиграть в «Баварии» — что это говорит о следующем трансфере «Ливерпуля»?