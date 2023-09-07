«Зенит» может арендовать Изидора у «Локомотива»

Стали известны подробности возможного трансфера нападающего «Локомотива»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Ранее агент Изидора сообщил, что игрок подпишет контракт с другим клубом в ближайшие 48 часов.

Transfermarkt оценивает стоимость Изидора в 6 миллионов евро. В текущем чемпионате России 22-летний форвард провел четыре матча и забил один мяч.

Напомним, в конце августа Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.