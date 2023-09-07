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    Давид Силва высоко оценил игру Холанна

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    Экс-полузащитник «Манчестер Сити» Давид Силва заявил, что команда заслуженно завоевала требл в сезоне 2022/2023, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Холанн — зверь, мне нравится, как он передвигается по полю. Хотел бы я поиграть с ним, чтобы помочь забить еще больше голов!

    Я смотрел почти все матчи "Ман Сити" в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Я не смог выиграть этот трофей, когда был в команде, но я рад за клуб, которому наконец удалось добиться своего. Это заслуженная победа.

    Клуб заслужил это, болельщики тоже заслужили победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов — требл. Это потрясающее достижение», — сказал Давид Силва The Mirror.

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    • Напомним, что Холанн вошел в число футболистов, которые претендуют на награду «Золотой мяч». В нынешнем сезоне после 4-х туров «Ман Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе.

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