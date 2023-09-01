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    Келлвен о переходе в ЦСКА: Реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе

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    Защитник Келлвен высказался о своем переходе из бразильского «Атлетико» в московский ЦСКА.

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    «Я чувствую огромное счастье. Я реализовал мечту детства — приехать в Европу и играть в большом клубе. Надеюсь оправдать ожидания и те усилия, которые в меня вкладываются. Мне все помогают, я был очень хорошо принят.

    Сейчас мне нужно работать, узнать моих партнёров по команде и бороться, чтобы завоевать место в составе, играть и завоёвывать титулы с ЦСКА.

    Я разговаривал с Мойзесом и Виллианом, я с ними на связи. Они говорили очень хорошие слова о клубе. Я очень счастлив, что я здесь. Хочу наслаждаться этим моментом вместе с болельщиками. Хочу, чтобы мы провели отличный сезон.

    Моей семье немного сложно уезжать из Бразилии. Мы не знаем язык, культуру. Признаюсь, мы нервничали, но нас отлично приняли и очень сильно помогли.

    Москва — очень красивый город. И нам не терпится познакомиться с ним поближе. Надеюсь, мы будем счастливы здесь», — сказал Келлвен в интервью клубной пресс-службе.

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