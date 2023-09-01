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    Жеребьевка групповых этапов Лиги Европы и Лиги Конференций. Онлайн

    Онлайн жеребьевки групповых этапов Лиги Европы и Лиги Конференций 2023/2024: когда матчи, кто с кем играет

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    Трофей Лиги Европы — Кубок УЕФА
    Сегодня в Монако состоится жеребьевка групповых этапов двух еврокубков — Лиги Европы и Лиги Конференций. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени.

    Кто играет

    Лига Европы

    В жеребьевке Лиги Европы примут участие 32 команды. Клубы сформируют 8 групп по 4 участника в каждой. Команды из одной страны не смогу попасть в один квартет. Все клубы предварительно разделены на 4 корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

    Корзина 1: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Рома», «Аталанта» (оба — Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия)

    Корзина 2: «Спортинг» (Португалия), «Славия» (Чехия), «Ренн», «Марсель» (оба — Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Карабах» (Азербайджан)

    Корзина 3: «Молде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдавия), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Штурм» (Австрия)

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    Корзина 4: «Тулуза» (Франция), АЕК, «Панатинаикос» (оба — Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция)

    Когда матчи

    Матчи группового этапа будут проходить по четвергам. Победители групп выходят сразу в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, которые займут вторые места в Лиге Чемпионов. Клуб, который будет третьим в группе Лиги Европы, отправится в плей-офф Лиги Конференций.

    Тур 1: 21 сентября 2023 года
    Тур 2: 5 октября 2023 года
    Тур 3: 26 октября 2023 года
    Тур 4: 9 ноября 2023 года
    Тур 5: 30 ноября 2023 года
    Тур 6: 14 декабря 2023 года

    Финал Лиги Европы пройдет в Дублине 22 мая 2024 года.

    Лига Конференций

    Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций запланирована на 15:30 по московскому времени. В церемонии также примут участие 32 команды, которые образуют 8 групп по 4 клуба в каждой.

    Корзина 1: «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Брюгге» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия)

    Корзина 2: ПАОК (Греция), «Слован» Братислава (Словакия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия)

    Корзина 3: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Легия» (Польша), «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения)

    Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово)

    Когда матчи

    Матчи Лиги Конференций будут проводиться в один день с Лигой Европы — по четвергам. Победители групп выходят в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, которые займут третье место в квартетах Лиги Европы.

    Тур 1: 21 сентября 2023 года
    Тур 2: 5 октября 2023 года
    Тур 3: 26 октября 2023 года
    Тур 4: 9 ноября 2023 года
    Тур 5: 30 ноября 2023 года
    Тур 6: 14 декабря 2023 года

    Финал турнира состоится 29 мая 2024 года в Афинах.

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