Сегодня в Монако состоится жеребьевка групповых этапов двух еврокубков — Лиги Европы и Лиги Конференций. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени.

Кто играет

Лига Европы

В жеребьевке Лиги Европы примут участие 32 команды. Клубы сформируют 8 групп по 4 участника в каждой. Команды из одной страны не смогу попасть в один квартет. Все клубы предварительно разделены на 4 корзины в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

Корзина 1: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Рома», «Аталанта» (оба — Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия)

Корзина 2: «Спортинг» (Португалия), «Славия» (Чехия), «Ренн», «Марсель» (оба — Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Карабах» (Азербайджан)

Корзина 3: «Молде» (Норвегия), «Брайтон» (Англия), «Шериф» (Молдавия), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Штурм» (Австрия)

Корзина 4: «Тулуза» (Франция), АЕК, «Панатинаикос» (оба — Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция)

Когда матчи

Матчи группового этапа будут проходить по четвергам. Победители групп выходят сразу в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, которые займут вторые места в Лиге Чемпионов. Клуб, который будет третьим в группе Лиги Европы, отправится в плей-офф Лиги Конференций.

Тур 1: 21 сентября 2023 года

Тур 2: 5 октября 2023 года

Тур 3: 26 октября 2023 года

Тур 4: 9 ноября 2023 года

Тур 5: 30 ноября 2023 года

Тур 6: 14 декабря 2023 года

Финал Лиги Европы пройдет в Дублине 22 мая 2024 года.

Лига Конференций

Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций запланирована на 15:30 по московскому времени. В церемонии также примут участие 32 команды, которые образуют 8 групп по 4 клуба в каждой.

Корзина 1: «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Брюгге» (Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия)

Корзина 2: ПАОК (Греция), «Слован» Братислава (Словакия), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» Пльзень (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия)

Корзина 3: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Легия» (Польша), «Спартак» Трнава (Словакия), «Олимпия» Любляна (Словения)

Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Нордшелланд» (Дания), «Балкани» (Косово)

Когда матчи

Матчи Лиги Конференций будут проводиться в один день с Лигой Европы — по четвергам. Победители групп выходят в 1/8 финала, а обладатели вторых мест сыграют в стыковых матчах с командами, которые займут третье место в квартетах Лиги Европы.

Тур 1: 21 сентября 2023 года

Тур 2: 5 октября 2023 года

Тур 3: 26 октября 2023 года

Тур 4: 9 ноября 2023 года

Тур 5: 30 ноября 2023 года

Тур 6: 14 декабря 2023 года