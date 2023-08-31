начнут матч в 21:15 в квалификации Лиги конференций, 31.08.2023.

Последний матч между собой: Лилль — Риека 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Риека» — «Лилль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.84 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Риека»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Риека — Лилль.

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