начнут матч в 21:45 в кубке Лиги Англии, 29.08.2023.

Последний матч между собой: Сток Сити — Ротерхэм Юнайтед 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ротерхэм Юнайтед»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сток Сити — Ротерхэм Юнайтед.

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонусы 50USD Новым игрокам