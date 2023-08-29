Стали известны клубы, которые заинтересованы в подписании Бонуччи

Защитникможет продолжить карьеру в другом клубе Серии А. Об этом сообщается на сайте журналиста

В борьбу за Бонуччи вступили «Лацио» и «Дженоа». Стало известно, что боссы «орлов» уже ведут переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера защитника. «Лацио» является главным претендентом на Бонуччи.

Руководство «Дженоа» попытается подписать защитника только если переговоры между «Лацио» и «Ювентусом» сорвутся.

Ранее сообщалось о том, что немецкий «Унион» также ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода Бонуччи.

В прошлом сезоне игрок обороны провел 16 матчей в Серии А и забил один гол.