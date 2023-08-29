ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • 14:21
    • В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
    Все новости спорта

    Стали известны клубы, которые заинтересованы в подписании Бонуччи

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Лацио Дженоа Трансферы
    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в другом клубе Серии А. Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    Леонардо Бонуччи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонардо Бонуччи

    В борьбу за Бонуччи вступили «Лацио» и «Дженоа». Стало известно, что боссы «орлов» уже ведут переговоры с «Ювентусом» по поводу трансфера защитника. «Лацио» является главным претендентом на Бонуччи.

    Руководство «Дженоа» попытается подписать защитника только если переговоры между «Лацио» и «Ювентусом» сорвутся.

  • Трансферный дайджест. 22 — 28 августа
  • «Аль-Иттихад» хочет «украсть» у «Ливерпуля» Салаха, Феликс просится в «Барселону», Верратти и Коутиньо поедут на Ближний Восток, а Миранчук вернется в «Торино»
  • Вчера

    • Ранее сообщалось о том, что немецкий «Унион» также ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу перехода Бонуччи.

    В прошлом сезоне игрок обороны провел 16 матчей в Серии А и забил один гол.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Определят ли «Спартак» и «Динамо» сильнейшего в основное время?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Медведев не отдаст ни гейма в стартовом матче на US Open?
  • Медведев — Балаж. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев снова проиграет Руусувуори?
  • Руусувуори — Рублев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 29 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Балаж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руусувуори — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Фулхэм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч АЕК — Антверпен
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч ПСВ — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры