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    «Оренбург» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА

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    Сегодня в 17:30 по московскому матчем между «Оренбургом» и ЦСКА открывается программа 6-го тура РПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Оренбург»

    «Оренбург» провалил старт сезона, оказавшись на последнем месте по итогам первых пяти туров чемпионата. На счету уральского клуба одно очко и худшая разница забитых и пропущенных мячей — 3:12. «Оренбург» остается единственной командой РПЛ, которая ни разу не победила в текущем сезоне.

    В этот вторник главный тренер команды Иржи Ярошик ушел со своего поста по семейным обстоятельствам. На его место был назначен испанец Давид Деограсия, ранее работавший в академии «Оренбурга».

    С Ярошиком уральский клуб провел 7 матчей — 5 в чемпионате России и 2 в Кубке. В них «Оренбург» одержал одну победу, обыграв во 2-м туре группового этапа кубка страны «Сочи» (2:0).

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    В крайнем туре чемпионата России эта команда играла в Грозном против «Ахмата». Встреча закончилась крупным поражением «Оренбурга» со счетом 0:4.

    ЦСКА

    ЦСКА после 5-ти туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице. «Красно-синие» набрали 9 очков за счет трех побед, еще в двух матчах армейцы уступили.

    После поражения на старте сезона от «Урала» (1:2) коллектив Владимира Федотова выиграл три матча подряд. Были повержены такие клубы, как «Ахмат» (3:2), «Локомотив» (4:1) и «Сочи» (3:1).

    В крайнем туре в дерби с «Динамо» армейцы уступили со счетом 1:2. ЦСКА открыл счет первым, благодаря быстрому голу Заболотного на 6-й минуте матча. На старте второй половины полузащитник «Динамо» Нгамалё сравнял счет, а за 7 минут до окончания основного времени матча Смолов с пенальти принес своей команде победу.

    Армейцы также сыграли две встречи в Кубке России. В первом туре ЦСКА разгромил на выезде «Оренбург» со счетом 6:0, а затем «красно-синие» довольно неожиданно уступили дома «Факелу» (0:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне «Оренбург» дома сыграл вничью со своим соперником (2:2), а в Москве армейцы одержали победу со счетом 2:1. Также в конце июля этого года ЦСКА разгромил уральскую команду на выезде в рамках 1-го тура Кубка России (6:0).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 1.85.

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