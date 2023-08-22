Адиев: При мне в сборной Казахстана натурализации точно не будет

Наставник сборной Казахстана россиянинотметил, что в команде не будет натурализованных легионеров.

«Паспорта — это линия федерации. Там не хотят искусственно вводить кого-то в сборную, и я их полностью в этом поддерживаю. Скажу, не называя фамилий: к нам обращаются с готовностью поменять паспорт за некую денежную сумму. Я это полностью пресекаю. Это будет ниже моего достоинства, если мы за деньги станем привлекать футболистов.

У нас в команде личности, но они не играют сами по себе. У нас играет одно имя — сборная Казахстана. При мне натурализации точно не будет! Если человек дорожит национальной майкой, то он наш брат. Если вижу, как кто-то начинает вилять: "это хочу, то не хочу", то этот футболист автоматически убирается из сборной», — цитирует Адиева «СЭ».