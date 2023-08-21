Стерлинг заявил, что в игре «Челси» присутствовала небрежность

Полузащитникпрокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура АПЛ с(1:3).

«Это трудно принять, учитывая те моменты, которые мы создали, и доминацию на выезде.

Они воспользовались своими шансами и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как "Вест Хэм", нужно использовать свои шансы — в АПЛ это вернется и будет преследовать вас.

Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались.

Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически — нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», — сказал Стерлинг BBC.

Напомним, что за 2 тура в АПЛ у «Челси» нет ни одной победы«. Команда сыграла вничью с "Ливерпулем" (1:1) и проиграла "Вест Хэму" (1:3). В следующем матче "синие" встретятся с "Лутоном" 25 августа.