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    Стерлинг заявил, что в игре «Челси» присутствовала небрежность

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    Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:3).

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    «Это трудно принять, учитывая те моменты, которые мы создали, и доминацию на выезде.

    Они воспользовались своими шансами и, в конце концов, заслужили это. Доминируя в игре на поле такого соперника, как "Вест Хэм", нужно использовать свои шансы — в АПЛ это вернется и будет преследовать вас.

    Пропущенный второй гол стал разочарованием, так как мы не использовали свои шансы, а они своими воспользовались.

    Мы доминировали в игре и были лучше готовы физически — нам лишь нужно избавиться от некоторой небрежности», — сказал Стерлинг BBC.

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    • Напомним, что за 2 тура в АПЛ у «Челси» нет ни одной победы«. Команда сыграла вничью с "Ливерпулем" (1:1) и проиграла "Вест Хэму" (1:3). В следующем матче "синие" встретятся с "Лутоном" 25 августа.

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