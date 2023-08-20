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    Жирона — Хетафе: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2023 в 20:00 начнется матч в Ла Лиге Жирона — Хетафе

    Футбол Примера (Ла Лига) Жирона Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Жирона и Хетафе начнут матч в 20:00 в Ла Лиге, 20.08.2023.

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    Последний матч между собой: Хетафе — Жирона 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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