Месси: Я никогда не придавал значения «Золотому мячу»

Нападающий «Интер Майами»рассказал о значении для него награды «Золотой мяч».

«Я никогда не придавал значения "Золотому мячу". После победы на чемпионате мира я гораздо меньше думаю об этом призе. Самое главное для меня — командные достижения. Мне посчастливилось выиграть все в карьере», — цитирует Месси VarskySports.

36-летний аргентинец семь раз за карьеру выигрывал «Золотой мяч»: в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Напомним, что в летнее трансферное окно Месси перешел в «Интер Майами». Аргентинец сыграл в шести матчах, где забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.