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07:15Рублев проиграл Руусувуори на турнире в Цинциннати
23:32«Рейнджерс» и ПСВ вышли в финал квалификации ЛЧ
22:55«Брага» и «Галатасарай» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов
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