Ширер о переходе Кейна в «Баварию»: Его карьера заслуживает некоторого успеха

Экс-форвард сборной Англиипрокомментировал переход нападающего

«Его карьера заслуживает некоторого успеха. Я немного запаниковал, когда самолет несколько раз отменяли, думая: "Он летит или нет?" Кто знает, он может провести там два или три года и вернуться, чтобы еще раз попытаться побить рекорд (по голам в АПЛ).

У него оставался один год по контракту, и теперь он перешел в гигантский футбольный клуб с очень хорошими шансами выиграть Лигу чемпионов. Он едет туда, чтобы работать под руководством очень умного тренера (в лице Томаса Тухеля) и бок о бок с несколькими отличными игроками», — сказал Ширер BBC.

Напомним, что Кейн подписал контракт с «Баварией» на 4 года. Ранее сам форвард поделился впечатлениями от перехода в немецкий клуб.

«Бавария» играет против «Лейпцига» за Суперкубок Германии, Кейн остался в запасе. Следить за ходом поединка можно тут.

В прошлом сезоне форвард провел 38 матчей за «Тоттенхэм» в АПЛ, забил 30 голов и сделал 3 голевые передачи.